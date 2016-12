foto Ansa Correlati Crisi, agente immobiliare si impicca

11:27

- Un imprenditore di Calolziocorte, nel Lecchese, ha tentato di impiccarsi in giardino per problemi economici. A salvarlo è stata la figlia, di 15 anni, che ha visto il padre nel momento in cui si stava per impiccare e lo ha tenuto sollevato fino all'arrivo della madre. L'uomo, 40 anni, è ricoverato in ospedale. Per i medici non è in pericolo. Il 40enne era disperato per i debiti e per alcune cartelle esattoriali.