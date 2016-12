foto Ansa

01:01

- Un manovale di 42 anni, sposato e padre di due bambini e disoccupato da circa sei mesi, in preda ad una crisi di sconforto ha tentato di impiccarsi nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato dato dalla moglie dell'uomo che, non vedendolo in casa, lo ha cercato anche all'esterno trovandolo in garage, agonizzante, con una corda legata ad un tubo e stretta intorno al collo.