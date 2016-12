Bari, 36enne uccisa in casa: sospetti su uno zio

foto Ansa 17:10 - Carmela Rossi, una 36enne di Santeramo in Colle, nel Barese, è stata uccisa con due colpi di pistola alle spalle mentre assisteva in casa il nonno ammalato. I carabinieri hanno portato in caserma alcune persone che vengono ascoltate per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Tra queste anche un altro zio della donna con il quale in passato ci sarebbero forti dissidi per motivi di interesse. - Carmela Rossi, una 36enne di Santeramo in Colle, nel Barese, è stata uccisa con due colpi di pistola alle spalle mentre assisteva in casa il nonno ammalato. I carabinieri hanno portato in caserma alcune persone che vengono ascoltate per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Tra queste anche un altro zio della donna con il quale in passato ci sarebbero forti dissidi per motivi di interesse.

Nei giorni scorsi i militari erano dovuti intervenire per sedare una lite nata tra l'uomo, ora interrogato dagli inquirenti, e alcuni parenti della vittima. Il cadavere è stato trovato in tarda mattinata avvolto in un lenzuolo e nascosto sotto il letto. Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti tecnici nell'appartamento di via Caneva.