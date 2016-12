Bari, omicidio davanti al barbiere: 5 arresti

foto Ansa Correlati L'accoltellamento del 29enne 15:51 - Gli agenti della squadra mobile di Bari hanno arrestato per omicidio doloso e rissa aggravata Joseph Lattarulo, di 21 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione di Roberto Cannella avvenuta sabato durante una lite in un negozio di parrucchiere a Bari. Con lui sono stati arrestati anche il padre, di 64 anni, la madre, di 51 e la sorella, di 25 anni, accusati di rissa. Il quinto arrestato è Sergio Mezzina di 38 anni, amico della vittima. - Gli agenti della squadra mobile di Bari hanno arrestato per omicidio doloso e rissa aggravata Joseph Lattarulo, di 21 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione di Roberto Cannella avvenuta sabato durante una lite in un negozio di parrucchiere a Bari. Con lui sono stati arrestati anche il padre, di 64 anni, la madre, di 51 e la sorella, di 25 anni, accusati di rissa. Il quinto arrestato è Sergio Mezzina di 38 anni, amico della vittima.

Questi ultimi sono accusati tutti di rissa aggravata. Mezzina ha precedenti per traffico di stupefacenti ed è uscito di recente dal carcere.



La rissa e quindi l'omicidio vanno inquadrati in logiche tipiche di ambienti criminali. Cannella, che aveva un piccolo precedente, si è trovato quasi per caso vittima di una spedizione punitiva che la famiglia di Lattarulo avrebbe organizzato contro Mezzina.



Quando si sono presentati davanti al negozio ad uscire per primo è stato Cannella, amico di Mezzina. Forse era uscito per calmarli. Ne è nata una discussione, è volato qualche schiaffo e infine la coltellata mortale.