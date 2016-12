foto LaPresse

20:09

- Troverà i carabinieri del Comando provinciale di Bari ad attenderlo a Fiumicino Valter Lavitola, all'arrivo, nella prima mattinata, con l'aereo da Buenos Aires. I militari lo attenderanno per eseguire il provvedimento di custodia cautelare della magistratura barese per il quale è ricercato dall'autunno scorso. Dai militari baresi Lavitola sarà condotto subito in carcere, non è ancora chiaro se a Bari o a Roma.