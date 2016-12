Bari, commerciante ucciso per rapina

foto Ansa 10:25 - Un commerciante di Ruvo di Puglia, nel Barese, è stato ucciso con un un colpo di pistola al volto durante una rapina. L'uomo, il 40enne Giuseppe Di Terlizzi, è stato affrontato da quattro persone armate e a volto coperto che hanno fatto irruzione nella sua salumeria per farsi consegnare l'incasso della giornata. Alla resistenza del titolare, uno dei quattro gli ha sparato: i malviventi si sono poi allontanati a piedi portandosi via la cassa. - Un commerciante di Ruvo di Puglia, nel Barese, è stato ucciso con un un colpo di pistola al volto durante una rapina. L'uomo, il 40enne Giuseppe Di Terlizzi, è stato affrontato da quattro persone armate e a volto coperto che hanno fatto irruzione nella sua salumeria per farsi consegnare l'incasso della giornata. Alla resistenza del titolare, uno dei quattro gli ha sparato: i malviventi si sono poi allontanati a piedi portandosi via la cassa.

Nel negozio i carabinieri hanno trovato e sequestrato un'arma di piccolo calibro e un solo bossolo di pistola. L'arma ritrovata sara' sottoposta all'esame balistico per accertare se sia stata quella utilizzata per uccidere il commerciante.



Di Terlizzi, sposato e padre di due figli di 9 e di 5 anni, è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola che l'ha ucciso all'istante.



In tutta la zona è scattata la caccia all'uomo: al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza all'interno del locale e quelle delle vie adiacenti. Al momento della rapina, all'interno della salumeria c'erano due acquirenti, fuggiti subito dopo l'omicidio. I rapinatori, dopo aver sparato contro il salumiere, hanno portato via il registratore di cassa contenente, a quanto pare, non più di 300 euro.