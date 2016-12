foto Ap/Lapresse

17:22

- La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per il senatore Alberto Tedesco, ex assessore alla sanità pugliese, e per un'altra quarantina di persone. Si tratta della prima delle tre inchieste a carico di Tedesco che portò alla richiesta di arresto (respinta dal Senato) per l'ex assessore della giunta guidata da Nichi Vendola. L'indagine riguarda la gestione degli appalti e delle nomine di medici e dirigenti nelle asl pugliesi.