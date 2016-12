foto Tgcom24 Correlati Vendola indagato per la nomina di un primario 09:27 - Il presidente della giunta regionale pugliese, Nichi Vendola e gli ex assessori regionali pugliesi alla Sanità Alberto Tedesco e Tommaso Fiore sono indagati dalla Procura di Bari per una transazione da 45 milioni non conclusa tra Regione Puglia e l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari). "Ribadisco la mia totale assoluta estraneità a fatti che sono al di là di ogni mia immaginazione", ha detto in una nota Vendola. - Il presidente della giunta regionale pugliese, Nichi Vendola e gli ex assessori regionali pugliesi alla Sanità Alberto Tedesco e Tommaso Fiore sono indagati dalla Procura di Bari per una transazione da 45 milioni non conclusa tra Regione Puglia e l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari). "Ribadisco la mia totale assoluta estraneità a fatti che sono al di là di ogni mia immaginazione", ha detto in una nota Vendola.

"Qualche ora fa - conferma il governatore - ho ricevuto la notifica di una richiesta di proroga di indagini da parte del gip di Bari. Si tratta di un procedimento penale del quale non avevo mai avuto alcuna notizia. Dal tenore dell'atto non sono in grado di capire ciò che mi sarebbe addebitato, ma, considerati i nomi coinvolti, deduco che si tratti di questioni relative all'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sono rammaricato di aver ricevuto solo oggi questa notizia - prosegue - perché se la stessa mi fosse stata comunicata appena ventiquattrore prima, come è nel mio costume, avrei potuto informare la stampa e l'opinione pubblica in una unica soluzione".



"Quanto al merito, se per il professor Sardelli mi si addebita di aver fatto vincere il migliore - prosegue Vendola - qui per davvero non riesco ad immaginare nulla che possa riguardarmi, e tuttavia riserverò a questo secondo appuntamento, come nel mio stile e nella mia cultura, il medesimo impegno e la medesima serenità che si deve al lavoro della Magistratura. Spero che la vulgata del non c'è due senza tre non mi riproponga l'ulteriore amarezza di nuove comunicazioni per addebiti che sento sinceramente e convintamente molto lontani dal mio modo di essere".



Indagato anche un vescovo

Anche il vescovo della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, mons.Mario Paciello e don Mimmo Laddaga, direttore dell'ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva, sono indagati nell'inchiesta sulla transazione poi annullata tra la Regione e l'ospedale.



Accusati di abuso d'ufficio, falso e peculato

Vendola, si è poi saputo, è indagato per peculato, abuso d'ufficio e falso nella nuova inchiesta sulla transazione con l'ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti deliberata e poi annullata dalla giunta regionale pugliese. Complessivamente sono sette gli indagati. Oltre al governatore pugliese sono indagati gli ex assessori alla sanità Alberto Tedesco e Tommaso Fiore, il vescovo della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, mons. Mario Paciello, in qualità di governatore dell'Ente ecclesiastico Ospedale Regione Francesco Miulli, don Mimmo Laddaga, direttore del Miulli e Rocco Palmisano, ex direttore amministrativo dell'ospedale. E' indagato anche l'ex dirigente regionale Nicola Messina all'epoca direttore dell'area Sanità della Regione e poi subentrato a Palmisano nell'incarico di direttore amministrativo del Miulli. Per tutti le ipotesi di accusa sono di peculato e abuso d'ufficio, mentre per Vendola, Fiore e Messina anche di falso.