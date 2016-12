foto Ufficio stampa

- Non è stata una falla a provocare lo sversamento di tonnellate di carburante nel mar Grande, a Taranto. "Abbiamo eseguito un'ispezione a bordo e non è stata riscontrata alcuna falla - ha spiegato il capitano di fregata Francesco Russo, vicecomandante della Capitaneria di porto -. Le cause dell'incidente sono ancora da appurare: forse si è trattato di una procedura sbagliata".