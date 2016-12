foto Ansa

16:10

- La procura di Bari ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a 47 persone coinvolte in una delle inchiesta sulla gestione della sanità pugliese, quella sugli accreditamenti delle cliniche private. Tra gli indagati risultano anche il senatore Alberto Tedesco (ex Pd), Mario Morlacco, ex direttore Ares, imprenditori e dirigenti regionali.