foto Getty

15:15

- "Lo sversamento di greggio è ancora in corso". Lo ha detto Giorgio Assennato, direttore dell'Arpa della Puglia, parlando della perdita di carburante in mare a Taranto da un mercantile. "Fino a quando la sorgente non verrà bloccata - ha spiegato Assennato - la chiazza di petrolio che, mi dicono sia larga 800 mq, tenderà ad allargarsi". "Tutte le procedure di contenimento - ha poi assicurato - sono state attivate".