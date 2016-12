Vendola indagato per nomina di un primario

foto Tgcom24 Correlati "Accusato da Lady Asl" 11:24 - Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è indagato per concorso in abuso d'ufficio per aver favorito la nomina di un primario. Lo ha reso noto lo stesso Vendola che ha convocato una conferenza stampa d'urgenza. La nomina in questione è quella che riguarda il professor Paolo Sardelli, primario di chirurgia toracica all'ospedale "San Paolo" di Bari. - Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è indagato per concorso in abuso d'ufficio per aver favorito la nomina di un primario. Lo ha reso noto lo stesso Vendola che ha convocato una conferenza stampa d'urgenza. La nomina in questione è quella che riguarda il professor Paolo Sardelli, primario di chirurgia toracica all'ospedale "San Paolo" di Bari.

Vendola ha detto ai giornalisti di aver ricevuto dalla procura, tramite i militari della Guardia di Finanza, un avviso di conclusione delle indagini. Nella stessa indagine figura anche la ex dirigente dell'Asl di Bari Lea Cosentino, divenuta nota come Lady Asl in inchieste riguardanti l'imprenditore "Gianpi" Tarantini.



"Sono accusato da Lady Asl"

Nella conferenza stampa Vendola ha detto che "l'accusa nasce solo e soltanto dalle dichiarazioni della dottoressa Lea Cosentino". Quest'ultima, ha spiegato il presidente della Regione Puglia, "asserisce che all'origine di questa mia veemente interferenza ci sarebbe la mia amicizia con il professor Paolo Sardelli, elemento questo che è stato già autorevolmente smentito nei mesi scorsi dal professor Sardelli che ho conosciuto per essere una vera promessa della scienza medica".



Ma "io - ha precisato Vendola - a questo concorso, come a tutti i concorsi, mi sono interessato nella misura di chiedere che fossero concorsi veri, che avessero una platea credibile di partecipanti e che potesse vincere il migliore".