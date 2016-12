Calcioscommesse, Masiello ai domiciliari

foto LaPresse Correlati Dossier 19:13 - Il gip del tribunale di Bari, Giovanni Abbattista, ha concesso gli arresti domiciliari ad Andrea Masiello. L'ex calciatore della squadra del capoluogo barese, attualmente in forza all'Atalanta, era stato arrestato tre giorni fa nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. La località degli arresti domiciliari è Bergamo. - Il gip del tribunale di Bari, Giovanni Abbattista, ha concesso gli arresti domiciliari ad Andrea Masiello. L'ex calciatore della squadra del capoluogo barese, attualmente in forza all'Atalanta, era stato arrestato tre giorni fa nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. La località degli arresti domiciliari è Bergamo.

Il giudice ha così accolto il parere favorevole della procura per i "domiciliari" in relazione, a quanto si apprende, al comportamento collaborativo dimostrato da Masiello nel corso dei tre interrogatori compiuti in 24 ore.