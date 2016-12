foto Ansa 10:24 - "Fammi sapere se Conte è contattabile". E' il contenuto di un sms nel mirino dei pm che Bellavista, ex calciatore del Bari arrestato a giugno e punto di riferimento del calcioscommesse pugliese, mandò a uno dei suoi interlocutori con l'intento di truccare la partita di Serie B Siena-Sassuolo. Match che finì 4 a 0 e che per gli inquirenti è stato clamorosamente truccato. Ora la Procura sta cercando di capire il ruolo dell'attuale coach della Juve. - "". E' il contenuto di un sms nel mirino dei pm che Bellavista, ex calciatore del Bari arrestato a giugno e punto di riferimento del, mandò a uno dei suoi interlocutori con l'intento di truccare la partita di Serie B Siena-Sassuolo. Match che finì 4 a 0 e che per gli inquirenti è stato. Ora la Procura sta cercando di capire il ruolo dell'attuale coach della Juve.

Nella documentazione delle intercettazioni, il 25 marzo 2011 l'interlocutore richiama l'ex calciatore del Bari per dirgli che "Conte non ha risposto alla telefonata", ma che in compenso gli ha inviato un sms. La domanda degli inquirenti ora è: "Possibile che l'ex allenatore del Siena non sapesse nulla sulla vicenda? I magistrati stanno indagando per capire quindi se Conte è imputabile del reato di omessa denuncia o avesse un ruolo più diretto.



Dal dossier spunta anche il nome di Fagiano: l'allora direttore dell'area tecnica del Siena (da quest'anno direttore sportivo) fu infatti contattato dagli scommettitori.



Come scrive "La Repubblica", di sicuro non c'è dubbio che la partita fosse stata truccata, come si evince dalle intercettazioni telefoniche tra i due scommettitori Erodiani e Pirani: "Tranne il portiere che mi stava a fare incazzare.. gli altri due veramente la sanno fare, Marco..veramente la sanno fare", dice Erodiani all'amico, che risponde: "Ma questo era un signore, oh un professionista: li hai visti i calci d'angolo? Non ne tira uno dentro".



Intanto, secondo la Procura di Bari, l'inchiesta potrebbe allargarsi all'anno in corso. Gli 007 hanno dubbi sulla partita Chievo-Siena, che è stata disputata il 25 marzo 2012. Il bookmaker svizzero Skysport365 ha allertato i pm per "flussi anomali di giocate" sull'1 a 1. L'incontro effettivamente si è concluso con quel risultato mentre molti bookmaker italiani e stranieri hanno sospeso le "puntate" ancora prima della fine della gara.