foto Ap/Lapresse

20:32

- La Corte d'Assise di Bari ha assolto 21 anni dopo i fatti Giuseppe Montani, noto esponente del clan omonimo del quartiere San Paolo, accusato dell'omicidio di Vincenzo Di Leo. Quest'ultimo fu freddato in un agguato di mafia il 31 dicembre 1991. Montani fu prosciolto in primo grado. Il caso fu riaperto sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Ora i giudici hanno confermato la sentenza in Corte d'Assise.