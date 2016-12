foto Ansa

23:09

- Un pregiudicato di 36 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Ruffano, in provincia di Lecce. Ferito anche un amico che si trovava con lui. I due erano in in appartamento quando i killer hanno fatto irruzione, sparando con una pistola. Le vittime dell'agguato hanno precedenti nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti.