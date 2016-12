Tgcom24 > Cronaca > Puglia > Manfredonia, prof ricattato da ex studentiQuattro minorenni arrestati dalla polizia

24.3.2012

Per due di loro disposto l'invio in una comunità, altri due hanno l'obbligo di rimanere in casa. I ragazzini vessavano la loro vittima che è un disabile motorio