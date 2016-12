foto LaPresse 18:53 - I corpi senza vita di due donne, una di 60 anni e la sua badante, di 62, sono stati trovati in un appartamento a Barletta, in una zona centrale della città. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Le due vittime, probabilmente strangolate, avrebbero avuto una violenta lite con qualcuno che era nell'appartamento, diverbio degenerato poi nell'uccisione. Sentito il fratello della 60enne. - I corpi senza vita di due donne, una di 60 anni e la sua badante, di 62, sono stati trovati in un appartamento a Barletta, in una zona centrale della città. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Le due vittime, probabilmente strangolate, avrebbero avuto una violenta lite con qualcuno che era nell'appartamento, diverbio degenerato poi nell'uccisione. Sentito il fratello della 60enne.

La casa, in via Brescia, si trova nei pressi della stazione ferroviaria. Il duplice omicidio potrebbe essere maturato in famiglia, secondo una delle prime ipotesi degli investigatori, forse per questioni di soldi. Le vittime si chiamavano Maria Di Viccaro e Maria Strafile. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini di casa, allarmati per le grida sentite dall'abitazione.



I militari stanno ascoltando il fratello della proprietaria di casa. L'uomo pare avesse rapporti difficili con la sorella e spesso ci sarebbero stati litigi per questioni legate ai soldi.