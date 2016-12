foto LaPresse

20:34

- Due cadaveri, probabilmente di cittadini extracomunitari, sono stati trovati in un ex frantoio abbandonato alla periferia di Barletta. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio. Da quanto si apprende, le vittime sarebbero state freddate con numerose coltellate. Non è escluso che i due siano rimasti uccisi nel corso di una lite. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia.