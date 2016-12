foto Ansa

22:08

- Agguato mortale in serata a Bitonto, in Puglia. Un giovane è morto ed un altro è rimasto ferito nella sparatoria avvenuta nella cittadina a pochi chilometri da Bari. I due, entrambi ventenni, avrebbero precedenti penali per spaccio di droga. Sul posto è intervenuta la polizia.