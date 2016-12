Malasanità a Brindisi, 5 indagati

10:48

- Due medici, un ginecologo e un anestesista, e tre infermieri della sala operatoria dell'ospedale Umberto I di Fasano (Brindisi) sono indagati dalla procura della Repubblica per aver dimenticato una garza nel corpo di una giovane paziente dopo un intervento. L'accusa a loro carico è di concorso in lesioni personali colpose. Per il pm Pierpaolo Montinaro ci sarebbe stata negligenza da parte dei sanitari.