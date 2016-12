Mez, Sollecito: calvario infinito

13:56

- "E' una storia che non finisce mai. Per me un vero calvario che dura da quattro anni": sono le prime parole di Raffaele Sollecito alla notizia che la procura di Perugia ha presentato ricorso in Cassazione contro la sua assoluzione e quella di Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher. A comunicargliela uno dei suoi difensori, l'avvocato Luca Maori. "Concordo con lui - ha detto il legale - e mi sembra quasi un accanimento da parte dei magistrati".