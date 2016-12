Sacra Corona Unita, 18 arresti

07:12

- Duro colpo alla Sacra Corona Unita. Diciotto ordinanze di custodia cautelare, di cui 16 in carcere e 2 ai domiciliari, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso concernenti armi ed esplosivi, attentati dinamitardi, tentato omicidio, rapina, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e spari in luogo pubblico sono state eseguite nei comuni di Manduria (Taranto) e Francavilla Fontana (Brindisi) dalla Squadra Mobile.