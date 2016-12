Neve,ambulanza tarda:anziana muore

19:29

- Una donna di 80 anni, colpita da ictus, è morta a Deliceto, nel Foggiano, in attesa dell'ambulanza del 118. Il mezzo partito da Bovino e munito di catene, è stato bloccato da alcune auto e da un furgone in panne a causa della neve lungo la provinciale 122. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati dal servizio 118, sono riusciti in mezz'ora a sgombrare la carreggiata, ma nel frattempo il medico curante ha chiamato per dire che la donna era morta.