Lecce, ubriaco uccide il figlio dopo una lite

foto Infophoto 06:16 - Un uomo di 71 anni, tornato a casa in stato di ebbrezza, ha ucciso durante un violento litigio il figlio con un coltello da cucina. La vittima si chiamava Giovanni Caretto, aveva 33 anni e lavorava in una multisala cinematografica salentina. Il padre, Enzo, è stato ricoverato in ospedale ed è in stato di arresto. Delle indagini si occupano i carabinieri di Lecce. Il 33enne sarebbe intervenuto per difendere la madre e la sorella dalla furia del padre. - Un uomo di 71 anni, tornato a casa in stato di ebbrezza, ha ucciso durante un violento litigio il figlio con un coltello da cucina. La vittima si chiamava Giovanni Caretto, aveva 33 anni e lavorava in una multisala cinematografica salentina. Il padre, Enzo, è stato ricoverato in ospedale ed è in stato di arresto. Delle indagini si occupano i carabinieri di Lecce. Il 33enne sarebbe intervenuto per difendere la madre e la sorella dalla furia del padre.

A quanto si è saputo, l'uomo - come pare fosse abbastanza consueto - era tornato in stato di ebbrezza a casa, dove viveva con moglie, figlio ed una figlia. Mentre il giovane era nella sua stanza, l'anziano aveva cominciato ad inveire in modo violento contro moglie e figlia.



Giovanni è dunque intervenuto per tentare di sottrarre le due donne alle violenze del padre, ma l'uomo ha preso dalla cucina un coltello e ha colpito il figlio ad un fianco con grande forza, facendolo morire - a quanto è stato reso noto - nel giro di pochi minuti.