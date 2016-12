Autopsia Straccia:acqua nei polmoni

17:02

- L'autopsia eseguita sul corpo di Roberto Straccia ha accertato la presenza di acqua di mare nei polmoni del giovane. Secondo gli esperti però questo è soltanto uno degli elementi che possono indicare che la morte è avvenuta per annegamento. Per averne la certezza bisognerà rilevare la presenza delle diatomee (alghe unicellulari) nel fegato e nei reni ed esaminare lo stato di diluizione del sangue. Sul cadavere non ci sono segni di violenza.