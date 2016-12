Sarah,il processo riprende martedì

23:05

- Riprende martedì in Corte d'assise a Taranto il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010. Nella prossima udienza saranno ascoltati i primi tre testimoni: Ivano Russo, amico stretto di Sarah ma anche di Sabrina Misseri, accusata dell'omicidio della cugina, Stefania De Luca e Angela Cimino, amiche di Sarah. La gelosia per Russo avrebbe innescato l'omicidio da parte di Sabrina.