Per la certezza che il corpo ritrovato sul lungomare di Palese (Bari) si dovrà attendere l'esame del Dna.



Il padre: "Chi sa parli, Roberto non si è suicidato"

"Se qualcuno sa qualcosa di questo evento, ce lo dica, che sicuramente ci farà stare meglio". Così, Mario Straccia, padre di Roberto. "Stiamo aspettando i risultati dell'autopsia" ha spiegato l'uomo, che come gli altri familiari e gli amici di Roberto non crede all'ipotesi che il figlio si sia ucciso.



"Abbiamo dubbi che Roberto abbia fatto quello che vogliono farci pensare e che pensano tante persone che non ci conoscono - ha detto la la sorella del 24enne, Lorena Straccia -. Andremo avanti, vogliamo sapere la verità".



"Roberto ha fatto corsi di nuoto, ma non amava particolarmente né il mare, né l'acqua - hanno spiegato i familiari, secondo cui "lui andava a correre sul lungomare, non andava a correre sul molo del fiume Pescara", ovvero il punto che renderebbe plausibile l'ipotesi di un malore o di una caduta accidentale in acqua.