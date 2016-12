foto Ansa 09:22 - Sarà sempre lei, Sabrina Misseri, la grande protagonista. Domani, martedì 10 gennaio, si aprirà il processo Scazzi, e la cugina più grande della piccola Sarah, Sabrina appunto, tornerà a far parlare di sè. Lei però non ci sta a tornare sotto i riflettori. E' convinta di rischiare l'ergastolo ma ribadisce la sua innocenza e annuncia: non voglio foto e non voglio essere ripresa. - Sarà sempre lei, Sabrina Misseri, la grande protagonista. Domani, martedì 10 gennaio, si aprirà il processo Scazzi, e la cugina più grande della piccola Sarah, Sabrina appunto, tornerà a far parlare di sè. Lei però non ci sta a tornare sotto i riflettori. E' convinta di rischiare l'ergastolo ma ribadisce la sua innocenza e annuncia: non voglio foto e non voglio essere ripresa.

Non ha nessuna voglia, Sabrina, di "fare la tigre in gabbia", come scrive il "Corriere della Sera". Non vuole essere la regina della scena, e preferisce tenersi lontano da giornalisti e fotografi. Tanto che al suo avvocato, Nicola Marseglia, ha chiesto di fare di tutto per evitare che da quell'aula di tribunale a Taranto, dove da domani comincerà il processo per il delitto Scazzi, esca una sola immagine.



Sabrina è in carcere a Taranto con sua madre Cosima e le due donne si sono sempre proclamate innocenti. I pm sono invece convinti che madre e figlia abbiano ucciso la piccola Sarah e che il padre di Sabrina Michele, scarcerato, sia stato coinvolto solo successivamente, quando le due donne gli avrebbero chiesto di aiutarle a disfarsi del cadavere della ragazzina.



Sabrina insomma per la Procura è un'assassina. Ma lei, anche se dice di temere l'ergastolo, resta determinata: non smetterà di difendersi. "Combatterò fino alla fine", assicura. Ribadisce che per lei Sarah era una sorella e giura che non ha ucciso nessuno. Sa bene però che la sua posizione è sempre più difficile e che l'ergastolo è un'ipotesi reale. Ma continua a dire di essere innocente. Davanti ai giudici nei prossimi giorni compariranno circa trecento testimoni. E Sabrina dice che vuole guardarli bene per "prendere nota di ogni dettaglio, fare l'elenco di tutte le assurdità di questa storia".



Da giorni Sabrina studia le carte del processo. Al suo legale ha chiesto un codice penale. Per continuare la sua battaglia, che ricomincia dall'aula Alessandrini del tribunale di Taranto.