Caso Straccia, il padre: "Ora solo dolore"

L'uomo si è recato a Pescara da Moresco (Fermo) per riprendere le cose di Roberto dall'appartamento che il giovane studente universitario condivideva con altri giovani. "Devo liberare la stanza" - dice Mario mentre i ragazzi caricano gli effetti personali di Roberto sull'automobile. Nei prossimi giorni Mario Straccia sarà a Bari, dove sarà effettuata l'autopsia sul corpo ritrovato sul lungomare e si procederà all'esame del Dna.



Solo allora si avrà la certezza che si tratti davvero di Roberto, anche se dopo il riconoscimento della madre degli effetti personali del figlio, i dubbi sono ridotti al minimo. "La nostra presenza qui non ha più senso - dice sempre papà Straccia. Ci ritiriamo nel nostro dolore". Impossibile, al momento, capire cosa sia successo al figlio. "Poche parole ma quelle giuste, questo era Roberto", come è stato scritto su un cartello che gli amici hanno preparato per una fiaccolata subito dopo la misteriosa scomparsa dello studente di Mediazione linguistica.



"Prego perché si scopra la verità"

"Lo abbiamo cercato tanto - si sfoga il signor Mario parlando al sito 'Quotidianodabruzzo'. Nostro Signore ha voluto farcelo trovare così e lo ringrazio. Ora prego che possa farci trovare anche la verità su ciò che è successo per poterci dare pace".