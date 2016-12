Straccia, madre riconosce chiavi

20:04

- Rita Straccia, madre di Roberto, ha riconosciuto gli indumenti, le chiavi e l' iPod, trovati sul cadavere ripescato a Palese (Bari): tutti gli oggetti apparterrebbero al figlio e li avrebbe avuti con sé al momento della scomparsa. Come già la sorella e il padre dello studente, la donna non è stata in grado invece di riconoscere il corpo, dato lo stato di conservazione del cadavere, rimasto in acqua per molto tempo.