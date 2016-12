Straccia, in tasca chiavi e i-pod

11:12 - Sul corpo ripescato questa mattina nel porticciolo di Palese (Bari) sarebbe stato trovato l'i-pod, con cui Roberto correva l'ultima volta che fu visto a Pescara, e anche un mazzo di chiavi, che sembrerebbe coincidere con quelle del giovane. Per identificare definitvamente il cadavere, si attende l'esame del Dna, dopo che il riconoscimento da parte dei familiari non è stato possibile, per le condizioni del corpo rimasto a lungo in acqua.