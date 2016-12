Bari, ucciso cittadino georgiano

15:48

- Omicidio nei pressi della stazione centrale di Bari, in piazza Moro. Colpi di arma da fuoco, sparati da persone non ancora identificate, hanno raggiunto, uccidendolo, un cittadino di nazionalità georgiana, dalla apparente età di 50 anni. Sul posto sono intervenuti agenti della squadra mobile. A quanto si è appreso, la vittima è stata colpita da alcuni proiettili sparati con una pistola calibro 7,65 che lo hanno centrato in parti vitali.