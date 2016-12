Bari, confessa il fidanzato della 21enne uccisa: pugni in faccia e poi sgozzata

- Dopo una notte di interrogatori ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata e per questo è stato sottoposto a fermo il diciottenne Antonio Giannandrea. Era stato lui a far ritrovare il corpo di Antonella Riotino, di 21 anni, uccisa con fendenti alla gola, forse dopo essere stata strangolata. L'accusa per il giovane è omicidio volontario. Secondo testimonianze pare che la coppia litigasse spesso nell'ultimo periodo.

Il giovane è stato interrogato fino a tarda notte, nella caserma dei carabinieri di Gioia del Colle, dopo il ritrovamento del corpo della ragazza in una scarpata alla periferia di Putignano. A consentire di rintracciare il cadavere sarebbe stato proprio Giannandrea.



Antonella Riotino, che frequentava il quarto anno di un istituto professionale di Putignano, lo stesso del suo fidanzatino, era scomparsa da casa tre giorni fa e i genitori ne avevano denunciato la scomparsa giovedì mattina. Si erano recati dai carabinieri - a quanto si è saputo - insieme con Giannandrea. Nell'abitazione del ragazzo sarebbero stati trovati dagli investigatori il cellulare della ragazza e abiti sporchi di sangue.



Uccisa nel luogo del ritrovamento: pugni in faccia e poi coltellate

La giovane sarebbe stata uccisa nei pressi della scarpata dove è stato trovato il suo cadavere, in via Fratelli Bandiera, alla periferia di Putignano. A quanto si è saputo, il 18enne voleva interrompere la sua relazione con la ragazza. E' stata una morte cruenta quella di Antonella, prima soffocata, poi colpita al viso con molti pugni, tanto da avere il volto tumefatto, e infine raggiunta al collo dai fendenti di un coltello da cucina.



Il depistaggio dal pc di casa

Giannandrea avrebbe ammesso le sue responsabilità, ma non avrebbe ancora chiarito tutte le circostanze ed il movente dell'omicidio. In particolare, gli investigatori hanno accertato che il ragazzo, giovedì mattina, ha aggiornato dal computer della sua abitazione il profilo della vittima su Facebook del quale disponeva della password, postando messaggi in modo da far credere che Antonella Riotino fosse viva. Invece la studentessa era morta già da ore.



Ritrovata anche l'arma del delitto

La vittima è stata colpita alla gola con un coltello da cucina che i carabinieri hanno ritrovato nella notte a poca distanza dal cadavere, con la lama spezzata. Il tentativo di depistaggio, però, è stato subito smascherato.

Le minacce di Giannandrea

Pare che tra i due giovani la situazione fosse già tesa, tanto che un mese fa era stato Vito, il vicino di casa di Antonella, ad accompagnarla dai carabinieri per sporgere denuncia, sapendo che la ragazza era stata minacciata di morte. Alcune minacce infatti erano arrivate alla ragazza via Facebook e tramite sms sul telefonino: secondo Vito erano tutte opera del suo ragazzo.