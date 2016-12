Sgozzata Bari,l'amico sotto torchio

01:44

- E' stato ascoltato a lungo dai carabinieri di Gioia del Colle (Bari) Antonio Giannandrea, il 18enne fidanzato di Antonella Riotino, la giovane trovata uccisa in una scarpata a Putignano. Secondo indiscrezioni Giannandrea avrebbe fatto parziali ammissioni collaborando al ritrovamento del corpo. Per gli inquirenti sarebbe lui il principale sospettato dell'omicidio. Ma per ora non sono stati adottati provvedimenti cautelari nei suoi confronti.