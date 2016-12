foto Dal Web Correlati Caserta,anziana uccisa in casa

Modena,elettricista ammazzato 01:18 - Il cadavere di una ragazza di 21 anni è stato trovato dai carabinieri in una scarpata alla periferia di Putignano, nel Barese. Si tratta di Antonella Riotino, i cui genitori ne avevano denunciato la scomparsa la sera prima. Il corpo presenta ferite da arma da taglio alla gola. Forti sospetti sul fidanzato della giovane di 18 anni. - Il cadavere di una ragazza di 21 anni è stato trovato dai carabinieri in una scarpata alla periferia di Putignano, nel Barese. Si tratta di Antonella Riotino, i cui genitori ne avevano denunciato la scomparsa la sera prima. Il corpo presenta ferite da arma da taglio alla gola. Forti sospetti sul fidanzato della giovane di 18 anni.

Dopo il ritrovamento del corpo i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle (Bari) avevano subito pensato che potesse trattarsi di Antonella, studentessa del quarto anno di un istituto tecnico del paese, la stessa scuola frequentata dal fidanzato, più giovane di lei, Antonio Giannandrea, di 18 anni.



Sospetti sul fidanzatino

Gli uomini dell'arma, nelle indagini diretta dal sostituto procuratore del Tribunale di Bari, Gianna Nanna, hanno sentito lungamente il ragazzo e un gruppo di suoi amici. I sospetti su di lui sono forti. A dare l'allarme sarebbe stato proprio Antonio, segnalando la presenza del cadavere della ragazza in una scarpata in via Fratelli Bandiera, alla periferia del paese. Il corpo della Riotino giaceva un paio di metri al di sotto della sede stradale e presentava ferite da taglio alla gola. Sul posto è arrivato per un primo esame esterno del cadavere il medico legale, Giancarlo Divella.



Trovata l'arma del delitto

Poco distante dal corpo è stato trovato anche un coltello da cucina, probabile arma del delitto.



Il depistaggio su Facebook

Il giovane Antonio, inoltre, per tutta la giornata avrebbe tentato di depistare le ricerche della ragazza attraverso Facebook, dove la vittima aveva un profilo.



Un singolo omicida o il branco?

Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi: quella dell'omicidio singolo dettato dal movente passionale ma non escludono un'azione del branco. Per questo stanno sentendo oltre al ragazzo anche il suo gruppo di amici. Lui, figlio dell'infermiere del paese, viene definito come un bravo ragazzo. Anche Antonella proveniva da una buona famiglia e lascia due sorelle e un fratello.