Sarah, 50 gli operatori tv presenti al processo

foto LaPresse Correlati Il pozzo dove è stata gettata 20:24 - Cinquanta gli operatori dell'informazione - tra giornalisti, cameraman e fotografi - che hanno chiesto fino ad oggi alla presidenza del Tribunale di Taranto di essere accreditati per seguire in aula il processo per l'uccisione di Sarah Scazzi, che comincerà il 10 gennaio. Appartengono a ventuno testate, dodici delle quali tra agenzie e carta stampata, e nove televisive. - Cinquanta gli operatori dell'informazione - tra giornalisti, cameraman e fotografi - che hanno chiesto fino ad oggi alla presidenza del Tribunale di Taranto di essere accreditati per seguire in aula il processo per l'uccisione di Sarah Scazzi, che comincerà il 10 gennaio. Appartengono a ventuno testate, dodici delle quali tra agenzie e carta stampata, e nove televisive.

Nell'aula Alessandrini, dove si celebrerà il processo, prenderanno posto una trentina di giornalisti, uno per testata; gli altri 30 posti a sedere, così come lo spazio situato subito dopo l'ingresso centrale dell'aula, saranno riservati al pubblico, comprendendo anche i famigliari degli imputati.



In un maxi-corridoio di fronte all'aula sarà invece allestita una sala stampa con uno schermo sul quale saranno riversate le immagini in diretta provenienti dalle telecamere di "Un giorno in pretura", che registrera' l'intero processo. Saranno queste le sole telecamere in aula: dovrebbero fornire il segnale audio-video anche a tutte le altre emittenti televisive.