foto Ap/Lapresse 11:56 - Il pastore proprietario di un gregge di pecore nel Brindisino dovrà pulire con scopa o paletta lo sporco che gli animali lasciano al loro passaggio o addirittura mettere loro i pannoloni. Altrimenti dovrà cambiare percorso perché non può imbrattare le strade del paese. E' l'ordinanza del sindaco di Fasano, Lello Di Bari. Decisione che, per il Tar della Puglia, è del tutto legittima. - Il pastore proprietario di un gregge di pecore nel Brindisino dovrà pulire con scopa o paletta lo sporco che gli animali lasciano al loro passaggio o addirittura mettere loro i pannoloni. Altrimenti dovrà cambiare percorso perché non può imbrattare le strade del paese. E' l'ordinanza del sindaco di Fasano, Lello Di Bari. Decisione che, per il Tar della Puglia, è del tutto legittima.

Il pastore del paese era abituato a passare con il suo gregge in una via, lasciando tracce ben evidenti e ben poco gradite del proprio passaggio. Così, il sindaco - riporta la Gazzetta del Mezzogiorno - è intervenuto con l'ordinanza.



Il Tar dà ragione al sindaco

Il pastore ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ma la sezione di Lecce del Tar di Puglia ha prima respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento e ora, decidendo nel merito, ha confermato la legittimità dell'ordinanza.



I giudici: "Prevenire gravi pericoli per i cittadini"

Le ragioni del provvedimento, scrivono i giudici, stanno nel prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: "la diffusione di malattie a causa della prolificazione di insetti", la necessità di "garantire il decoro urbano", e di evitare "incidenti con i veicoli e i danni alle persone o cose".