Deve restituire la pensione, 74enne si uccide

foto Ansa 15:57 - Un uomo si è ucciso a Bari, lanciandosi dal balcone di casa sua. La vittima aveva da poco ricevuto una notifica dell'Inps secondo cui doveva restituire parte della pensione percepita negli ultimi anni (5mila euro) a causa di un errore di calcolo dell'Ente. Il pensionato, 74enne, aveva lavorato come operaio sia in Italia sia all'estero e percepiva una pensione sociale di 450 euro e un'altra, per gli anni trascorsi in Germania e Olanda, di 250 euro.

Il 74enne aveva ricevuto una comunicazione dall'Inps che chiedeva la restituzione del denaro in rate da 50 euro al mese. Il pensionato, che viveva con il fratello, entrambi celibi, ha cominciato a temere di non farcela e di rischiare di perdere la casa.



Su suggerimento del medico curante, l'anziano ha iniziato ad assumere tranquillanti che non gli hanno comunque consentito di dormire serenamente, fino alla decisione di farla finita. Ieri, all'ora di pranzo, l'anziano si è lanciato dal balcone della sua casa, al quarto piano, ed è morto sul colpo.



A trovarlo è stato il fratello che, affacciatosi per stendere i panni, ha visto il corpo del familiare sul pavimento del cortile interno della palazzina. Quando sul posto sono giunti i medici del 118, ormai non c'era più nulla da fare.