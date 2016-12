Arrestato a Barcellona latitante della Sacra corona unita

E' stato catturato a Barcellona il latitante della Sacra corona unita Fabrizio Russo, classe 1977 residente a Oria (Brindisi). L'uomo era sfuggito, nell'aprile 2015, all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'inchiesta denominata "Man in black", che vedeva coinvolte sei persone, accusate a vario titolo di estorsione e detenzione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti.