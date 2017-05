Armati e pronti a sparare, arrestati a Bari tre pregiudicati

Tre persone, tutte con precedenti penali, sono state arrestate a Bari con indosso tre pistole e una mitraglietta con il colpo in canna: molto probabilmente erano in procinto di compiere un agguato. I tre sono stati bloccati dalla polizia nel quartiere Japigia, nell'ambito di controlli di prevenzione del crimine, nella flagranza dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco clandestine e ricettazione aggravata in concorso.