Appalti truccati a Bari, dodici arresti per corruzione e turbativa d'asta

I finanzieri della polizia tributaria e i carabinieri di Bari hanno arrestato dodici persone nell'ambito di un'indagine su presunte corruzioni di pubblici ufficiali e alterazione delle procedure di affidamento dei pubblici appalti . Gli illeciti sono stati compiuti in diversi Comuni della provincia. Agli indagati vengono contestati i reati di corruzione e turbativa d'asta.

Per due persone è stata disposta la custodia cautelare, per altre dieci gli arresti domiciliari, tra Bari, Roma, Altamura, Acquaviva delle Fonti e Castellana Grotte e in altri comuni ancora del sud della provincia di Bari. L'operazione è stata denominata "pura defluit".