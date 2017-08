Appalti truccati a Bari, dodici arresti per corruzione e turbativa d'asta | Indagato anche l'assessore ai Lavori della Regione

I finanzieri della polizia tributaria e i carabinieri di Bari hanno arrestato dodici persone nell'ambito di un'indagine su presunte corruzioni di pubblici ufficiali e alterazione delle procedure di affidamento dei pubblici appalti . Gli illeciti sono stati compiuti in diversi Comuni della provincia. Contestati i reati di corruzione e turbativa d'asta. Indagato anche l'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Puglia, Giovanni Giannini.

Per due persone è stata disposta la custodia cautelare, per altre dieci gli arresti domiciliari, tra Bari, Roma, Altamura, Acquaviva delle Fonti e Castellana Grotte e in altri comuni ancora del sud della provincia di Bari. L'operazione è stata denominata "Pura defluit".



Perquisiti uffici Regione Puglia - Perquisizioni presso gli uffici dell'assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia sono state effettuate da parte della guardia di finanza di Bari. Perquisita anche l'abitazione della figlia di Giannini, destinataria del prezzo della presunta corruzione (un salotto), oltre all'azienda di divani dell'imprenditore di Polignano Modesto Scagliusi, che avrebbe corrotto Giannini.