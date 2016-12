Appalti irregolari, in manette quasi l'intera ex giunta di Cellino San Marco

16:26 - I carabinieri di Brindisi hanno arrestato 14 persone tra cui l'ex sindaco di Cellino di FI, Francesco Cascione, e quasi l'intera giunta, che era stata sciolta per mafia nel 2014. In menette politici, imprenditori e persone legate alla Sacra corona unita. Nelle indagini è emerso un giro di appalti e concorsi comunali irregolari. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, associazione per delinquere, peculato, turbata libertà degli incanti e calunnia.

Tangenti: maxiretata a Cellino San Marco

Si tratta di un provvedimento richiesto dal pm della Procura di Brindisi, Antonio Costantini, e disposto dal gip Paola Liaci.



Le misure cautelari eseguite riguardano anche quattro imprenditori delle province di Brindisi, Bari e Lecce e una persona vicina alla organizzazione di tipo mafioso Sacra corona unita.



L'indagine chiamata Do ut des ha portato alla luce una vera e propria organizzazione criminale, facente capo a Francesco Cascione, che pilotava sistematicamente gli appalti e i concorsi comunali, in cambio di tangenti. Nel mirino anche un concorso per vigili urbani per il quale furono affissi volantini in città che denunciavano irregolarità.