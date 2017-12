Anziana uccisa nel Barese, il ferito: "Non mi sono accorto di nulla"

"Ero al telefono. Pensavo fossero botti di Capodanno. Non mi sono accorto di nulla". Lo ha detto alla polizia Giuseppe Casadibari, il 20enne ferito sabato nell'agguato a Bitonto (Bari), in cui è stata uccisa una 84enne, Anna Rosa Tarantino, che si è trovata lungo la traiettoria dei colpi destinati al giovane. L'esito dell'autopsia potrà aiutare a capire se, come si è inizialmente ipotizzato, Casadibari si sia fatto scudo del corpo dell'anziana.

In zona non ci sono telecamere utili a chiarire questo aspetto e le persone presenti nei vicoli al momento dell'agguato non hanno fornito indicazioni utili agli uomini della Squadra Mobile. Casadibari, che è ricoverato in condizioni non gravi al Policlinico di Bari, ha detto di non avere visto i suoi aggressori perché al momento degli spari era di spalle e al telefono. Quando si è accorto di essere stato ferito, ha raccontato, è andato da solo a piedi al pronto soccorso del paese per farsi medicare.