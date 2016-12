Anziana uccisa a Bari, autopsia: prima soffocata e poi strangolata. Giallo sul movente

La 71enne Rosa Maria Radicci , uccisa nella sua villetta di Bari-Palese , è stata prima soffocata e poi strangolata a mani nude. Infine è stata incappucciata con un sacchetto di plastica. E' quanto accertato dall'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del policlinico di Bari. Sul movente del delitto è giallo perché sarebbe esclusa l'ipotesi della rapina finita in tragedia in quanto nell'abitazione non manca nulla.

L'aggressore l'avrebbe prima soffocata impedendole di respirare e di urlare, tappandole la bocca e forse anche il naso con le mani, quasi sicuramente cogliendola alle spalle. Poi, quando l'anziana era ormai senza forze e in stato di semi incoscienza, l'avrebbe strangolata a mani nude uccidendola. Era già morta, emerge sempre dall'autopsia, quando è stata incappucciata in una busta di plastica sigillata con lo scotch attorno al collo.



L'esito degli accertamenti medico legali sul corpo della vittima conferma le due ipotesi al vaglio degli investigatori: la donna potrebbe aver fatto entrare in casa qualcuno che conosceva, ma la situazione sarebbe degenerata fino all'omicidio; oppure potrebbe essere uscita per gettare la spazzatura senza accorgersi di essere seguita fin dentro casa dove sarebbe stata sorpresa alle spalle. Sulla busta e sul nastro adesivo non sono state trovate impronte digitali, quindi è possibile che l'aggressione indossasse guanti.



Il medico legale si è invece riservato di analizzare le tracce biologiche sotto le unghie della vittima, per verificare se appartengano ad una seconda persona. Non ci sono altre lesioni riconducibili ad una colluttazione. Radicci, quindi, sarebbe stata uccisa senza avere il tempo di reagire. Si attendono ancora i risultati degli esami tossicologici e quelli sulle tracce di Dna repertate in casa, dove la donna è stata trovata morta domenica con la testa infilata in una busta della spazzatura e le mani sporche di sangue. L'ora del decesso è stata individuata fra le 13 e le 17.