Andria,uomo accoltellato dopo lite

Un uomo è stato ferito in modo non grave con una coltellata al braccio sinistro durante una lite verificatasi in una pizzeria di Andria. La lite, originata da futili motivi, ha visto protagonisti due avventori del locale. Il ferito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale della città e guarirà in 15 giorni. L'aggressore è fuggito ed ora è ricercato dalla polizia.