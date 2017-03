Andria, scoperto bazar di merce rubata: blitz dei Cc, 11 arresti

Undici persone sono finite in manette con l'accusa di riciclaggio in un blitz eseguito dai carabinieri in un magazzino di merce rubata in contrada Monachelle ad Andria. L'operazione ha permesso di recuperare beni per un milione di euro, tra cui quintali di stecche di sigarette rapinate venerdì mattina. In tutto sono stati un centinaio i militari impegnati nel blitz.