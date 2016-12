Andria, esplosione in un commissariato di polizia: un ferito | Escluso l'attentato, è stato un incidente

L'addetto alle pulizie stava mettendo la spazzatura in un'unica busta che ha appoggiato per terra: in quel momento si è verificata l'esplosione. Quest'ultima ha fatto cadere una parte del cartongesso che divideva due ambienti e ha mandato in frantumi alcune finestre. Alcune schegge di vetro hanno quindi raggiunto l'uomo, ferendolo.



Esplosione causata da barattolo conserva - L'esplosione quindi non è stata originata da un attentato, né la matrice è legata alla criminalità organizzata, ma si è trattato di un incidente. E' quanto ha reso noto la questura di Bari in un comunicato al termine degli accertamenti eseguiti nelle ultime ore. Lo scoppio è stato provocato dalla deflagrazione di un reperto sequestrato: un barattolo di conserva di pomodoro con all'interno sali e zucchero.