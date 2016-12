Altro bracciante muore nel FoggianoCgil: forse il corpo è stato occultato

La morte, "avvenuta nei campi mentre raccoglieva pomodori", risalirebbe a "due domeniche fa". Il cadavere, spiega inoltre Sagnet, non si trova "negli obitori né di San Giovanni Rotondo né di Foggia. Quindi è molto probabile sia stato sepolto dai caporali nel ghetto oppure nascosto con qualche altro espediente".



Il ghetto di Rignano Garganico si trova nelle campagne del Foggiano e si tratta di una specie di villaggio creato dai migranti che vivono in capanne auto-costruite, realizzate con materiali di fortuna come lamiere e cartoni. Le condizioni igieniche sono spesso precarie. "Stiamo cercando di conoscere il nome dei migrante che ha perso la vita - aggiunge Sagnet - anche per far far partire una denuncia di occultamento di cadavere".



"Immigrati intimiditi e impauriti" - Purtroppo, sottolinea, è "difficile avere informazioni poiché i caporali hanno spaventato a morte i lavoratori che, anche se parlano dell'episodio, hanno paura a dire il nome e il giorno preciso di quando è avvenuto il suo decesso". Anche i "responsabili del 118 - prosegue Sagnet - dicono di avere difficoltà a fare verifiche, e ci hanno chiesto una richiesta formale, da parte di un nostro legale, per far partire una ricerca ufficiale nei loro archivi".